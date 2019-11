Dürfen sich die Dawson's Creek-Fans etwa auf ein Comeback freuen? Der Startschuss der US-amerikanischen Kultserie war 1998 gefallen – und innerhalb kürzester Zeit hatten sich die vier Hauptfiguren Dawson, Joey, Pacey und Jen zu Publikumslieblingen gemausert und sechs Staffeln lang die Zuschauer vor die Fernseher gezogen. 2003 fand die Serie schließlich ein Ende. Doch teasert die ehemalige Hauptdarstellerin Katie Holmes (40) jetzt etwa weitere Folgen an?

In der australischen Radioshow Nova 96.9's Fitzy & Wippa wurde die Schauspielerin am vergangenen Freitag auf die Möglichkeiten einer Reunion angesprochen. "Ich weiß nicht", kicherte die 40-Jährige daraufhin. Also ein "Nein" klingt definitiv anders! Weiter erzählt die TV-Beauty: "Wir werden das alle oft gefragt, was sehr schmeichelhaft ist, weil wir so eine tolle Zeit am Set hatten und es bedeutete uns viel, die Serie zu drehen."

In einem früheren Interview mit E! News hatte Katie bereits offenbart, dass sie gegen eine Rückkehr ihres Charakters Joey nichts einzuwenden hätte. "Ja, ich meine, es war eine wundervolle Erfahrung – es wäre toll, wenn wir versuchen würden, das noch einmal festzuhalten", erklärte die Regisseurin.

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

Getty Images Katie Holmes 2019 in New York

Getty Images Katie Holmes in "Dawson's Creek"

