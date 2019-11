Alec (61) und Hilaria Baldwin (35) wollen noch nicht aufgeben! Dieses Jahr war die 35-Jährige zweimal schwanger: Im Frühjahr hatte die Jogalehrererin bereits ein Kind verloren, vor wenigen Tagen erlitt sie schließlich eine weitere Fehlgeburt. Die traurige Nachricht teilte Hilaria mit ihrer Fan-Gemeinde und zeigte ihrer Community auch, dass sie gleich von ihren vier Kindern getröstet wurde. Aber Baby Nummer fünf ist auch nach diesen harten Rückschlägen nicht vergessen: Das Duo möchte weiterhin versuchen, das Quintett vollzumachen!

"Wir wollen noch ein Kind, nur nicht jetzt. Es ist einfach eine Frage der Zeit", verriet der Hollywood-Star gegenüber Extra bei der American Museum of Natural History Gala am Donnerstag – das erste Event, das er zusammen mit seiner Frau nach der Fehlgeburt besuchte. Hilaria gab ihrerseits ein Gesundheits-Update bei der Veranstaltung: "Körperlich gesehen fühle ich mich viel besser. Emotional geht es mir besser." Nicht nur ihre Kinder versuchen sie aufzufangen, auch ihr Liebster stehe ihr zur Seite. "Wenn wir uns noch näherstehen würden, wären wir zusammengewachsen", gab der Schauspieler zu verstehen.

Hilaria gab ihren Followern in diesem Monat einen ungeschönten Blick darauf, wie es sich für sie anfühlte, ein weiteres Baby zu verlieren – so teilte sie ein Foto, das sie direkt nach der Ausschabung von sich schoss. "Diese Nachricht zu teilen war hart, aber wenn man es tut, fühlt es sich realer an. Und wenn es sich real anfühlt, kann man sich davon erholen", begründete sie ihre Entscheidung. Das öffentlich zu machen, habe ihr außerdem dabei geholfen, sich nicht allein zu fühlen.

