Riesiger Schreck für Iggy Azalea (29) – die Sängerin wurde ausgeraubt! Die Rapperin hat sich dank ihrer Musik ein kleines Vermögen angehäuft: Laut ihrer eigenen Aussage hat sie mit ihren Songs wie "Pretty Girls" schon mehrere Millionen verdient. Kein Wunder also, dass auch Langfinger die exzentrische Künstlerin ins Visier nehmen. Gerade wurde bekannt, dass in ihre Villa in Atlanta eingebrochen – und Schmuck im Wert von über 300.000 Dollar entwendet wurde!

Der Einbruch soll sich bereits vergangenen Sonntag zugetragen haben, wie ein Insider aus Ermittlerkreisen TMZ verriet. Bei den geklauten Gegenständen, die zusammen stolze 332.000 Euro gekostet haben, soll es sich um Ringe, Ketten, Armbänder, Anhänger, Uhren und Ohrringe handeln. Sogar ein Diamant-Verlobungsring soll darunter gewesen sein. Der Dieb scheint sich gut ausgekannt zu haben, denn er stahl nur sehr hochwertige Accessoires aus Gold, Diamanten, Silber, Platin oder Saphiren.

Die Villa bewohnt Iggy mit ihrem Lover Playboi Carti (23). Beim Überfall selbst soll allerdings die 29-Jährige allein im Haus gewesen sein. Sie soll Schritte gehört, sich aber nichts dabei gedacht haben. Der Täter soll über die Hintertür ins Haus gelangt sein, die die Sängerin für ihren Freund unverschlossen gelassen hatte. Der Polizei soll ein Überwachungsvideo haben, auf dem zu sehen ist, wie ein Verdächtiger das Anwesen mit einer großen Tasche in der Hand verlässt.

Getty Images Iggy Azalea 2019 in Los Angeles

KCS Presse / MEGA Iggy Azalea und Playboi Carti bei der Pariser Fashion Week 2019

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

