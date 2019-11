Hat Liam Hemsworth (29) den Trennungsschmerz doch noch nicht ganz überwunden? Eigentlich sollte der Ex von Miley Cyrus (27) nach dem Liebes-Aus mit der Sängerin wieder allen Grund zum Strahlen haben: Offenbar datet der 29-Jährige das Model Maddison Brown (22). Hatte er sich kurz nach dem Bruch mit Miley noch regelmäßig betrübt in der Öffentlichkeit gezeigt, gab es vor Kurzem wieder fröhlichere Fotos des Schauspielers zu sehen. Doch jetzt scheint Liam erneut ein Tief zu haben: Der Hunger Games-Star wurde in Malibu grimmig blickend von Fotografen abgelichtet!

Paparazzi fotografierten Liam durch ein Supermarktfenster, als er gerade an einer Kasse stand. Mal schaute der Hollywood-Star mit leerem Blick durch die Gegend, mal blickte er genervt direkt in die Kameralinsen der Fotografen – glücklich, oder wenigstens zufrieden, sieht definitiv anders aus. Doch was schlägt Liam dermaßen aufs Gemüt und zieht ihn so runter?

Seine Ex Miley und ihr neuer Lover Cody Simpson (22) legen in Sachen Schlagzeilen zur Zeit ständig kräftig nach: Die Hannah Montana-Darstellerin nahm ihren neuen Freund gerade auf die Hochzeit ihres kleinen Bruders mit und besuchte gemeinsam mit ihm den Ort, an dem sie und Liam sich im Dezember 2018 das Jawort gegeben hatten. All das aus der Presse zu erfahren, dürfte für den Schauspieler sicher nicht einfach sein – und könnte mächtig auf die Stimmung drücken. Vielleicht hatte der Bruder von Chris Hemsworth (36) aber auch einfach nur einen miesen Tag.

Backgrid / ActionPress Liam Hemsworth in einem Lebensmittelgeschäft in Malibu

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Backgrid / ActionPress Liam Hemsworth mit leerem Blick im Supermarkt

