Coco Austin (40) liebt nicht nur ihre Tochter, sondern auch ihren Stiefsohn Lil Ice! Die Frau von Ice-T (61) brachte 2015 die kleine Chanel Nicole (3) zur Welt. Seitdem präsentiert sie ihren Nachwuchs immer wieder in den sozialen Netzwerken. Doch auch, wenn die Blondine der Dreijährigen im Netz besonders viel Aufmerksamkeit schenkt, hat sie ihren Stiefsohn nicht vergessen: Coco gratulierte ihm nun herzlich zu seinem Geburtstag!

Auf Instagram postete das Model jetzt ein Foto, auf dem sie mit ihrem Mann und Lil Ice in eleganter Kleidung posiert. Während sich die Männer jeweils in einen schwarzen Anzug schmissen, trug Coco ein tief dekolletiertes Kleid und eine Perlenkette. Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Herzlichen Glückwunsch, Lil Ice! Ich bin so stolz auf dich und deine tolle Seele! Ich erinnere mich noch an dich als neunjähriges Kind, als wir uns das erste Mal trafen. Jetzt bist du 28 Jahre alt. Wow, die Zeit ist verflogen! Wir lieben dich!"

Lil Ice, der mit bürgerlichem Namen Ice Tracy Marrow heißt, ist der Sohn von Ice-T und seiner Ex Darlene Ortiz. Seine frühere Freundin lernte der Rapper 1984 während der Dreharbeiten zum Film "Breakin" kennen. Acht Jahre später wurde dann ihr gemeinsamer Sohn geboren.

SIPA PRESS / ActionPress Coco Austin und Ice-T in Beverly Hills im November 2018

Instagram / coco Coco Austin im November 2019

BFA / ActionPress Coco Austin und Ice-T bei den MTV Video Music Awards, 2019

