Im Netz präsentiert Kate Hudson (40) ihre heile Welt: Regelmäßig gewährt die dreifache Mutter ihren Fans auf der Plattform intime Einblicke in ihr Privatleben – und zelebriert ihr Familienleben mit entzückenden Schnappschüssen. Doch hinter den Kulissen läuft eben auch bei der Hollywood-Schönheit nicht immer alles rund. Für die Schauspielerin gibt es aber scheinbar keinen Grund, neben den Höhen nicht auch über die Tiefen im Leben offen und ehrlich zu sprechen.

In ihrer Rolle als dreifache Mama geht Kate vollkommen auf. Aber sie gibt zu: "Ich mache immer wieder Fehler". Im Interview mit Women’s Health offenbarte die 40-Jährige außerdem: "Ich habe meine Kinder zu oft angeschrien und ich habe auch Schimpfwörter in ihrer Anwesenheit gesagt und ich war nicht immer überall dabei, weil ich nicht in der Stadt war." Doch im Großen und Ganzen scheint die Schauspielerin trotzdem stolz auf sich zu sein: "Es gibt Tage, an denen ich denke: ‘Ich bin eine verdammte Super-Mutter.’ Ich koche, ich putze, ich mache Hausarbeiten, ich wechsle die Windeln, ich habe trainiert", freute sich Kate weiter.

Über die Jahre ist die Tochter von Hollywood-Ikone Goldie Hawn (74) offenbar zu einem wichtigen Entschluss gekommen: "Was ich gelernt habe – und was ich immer noch lerne – ist, dass ich das Beste tue, was ich kann." Was sagt ihr zu Kates Einstellung zum Thema Kindererziehung? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Frazer Harrison/Getty Images Schauspielerin Kate Hudson

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Kindern Rani Rose, Bingham und Ryder

Jon Kopaloff/Getty Images Kate Hudson bei den #GirlHero-Awards in Beverly Hills

