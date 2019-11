Die Weihnachtsfeiertage rücken immer näher – im Hause Cordalis/Katzenberger werden diese jedoch nicht so freudig erwartet wie in den vergangenen Jahren. Nach dem Tod von Costa Cordalis (✝75) Anfang Juli ist dies nun das erste Fest der Liebe ohne Lucas' (52) Vater. Mittlerweile schauen der Sänger, seine Frau Daniela Katzenberger (33) und Tochter Sophia (4) zwar wieder nach vorn, doch der Trauerfall belastet sie weiterhin stark. Jetzt spricht das Paar darüber, wie sie ohne den Schlagerstar dieses Jahr Weihnachten feiern werden.

"Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich im Schwarzwald sein und uns an 1.000 schöne Momente mit meinem Vater erinnern", machte Lucas im RTL-Interview klar. Dass es nicht unbedingt ein fröhliches Fest werde, sei jetzt schon sicher. Der Musiker ergänzte jedoch: "Es wird speziell, aber wir sind als Familie sehr zusammengerückt."

Dani hingegen würde das Jahr 2019 am liebsten ganz schnell hinter sich lassen. "Ich wünsche mir am meisten, dass wir dieses Jahr abschütteln können. Es sind ganz viele Sachen passiert, die schlimm waren", sagte sie. So musste Costa, bevor er an Organversagen starb, wiederholt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch das belastete seine Angehörigen das Jahr über schwer.

Gulotta, Francesco / ActionPress Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Lucas Cordalis, November 2019

wcrART / ActionPress Daniela Katzenberger im Oktober 2019



