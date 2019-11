Warum hat Patricia Kelly eigentlich zweimal im Jahr Geburtstag? Offiziell zelebriert das Mitglied der Kelly Family erst am heutigen Montag seinen 50. Geburtstag. Bei einem Konzert in Köln am vergangenen Freitag wurde die Blondine allerdings bereits mit Glückwünschen überhäuft. Jetzt verrät die Musikerin in einem Interview, weshalb sie nicht nur dieses Jubiläum, sondern jeden ihrer Ehrentage an zwei Terminen feiert.

"Ich wurde am 22. November 1969 in Gamonal, einem kleinen spanischen Nest, geboren. Das weiß dort das ganze Dorf und meine Mutter hat mir das vor ihrem Tod immer wieder erzählt und betont", erklärte Patricia im Gespräch mit Bild. Weil die Hebamme das Datum damals falsch oder unleserlich notiert habe, sei der Geburtstag drei Tage versetzt in ihrem Pass eingetragen worden. "Es wurde nie korrigiert. Heute feiere ich meine Geburtstage einfach doppelt", plauderte sie aus.

Über die zahlreichen Gratulanten zu ihrem Fünfzigsten hatte sich die Sängerin bereits am Freitag mächtig gefreut. "Tourpremiere, Geburtstag, Presale-Start meines neuen Albums 'One More Year' und meiner Tour im nächsten Jahr. Was für ein Tag!", zeigte sie sich auf Instagram begeistert. Auch Jahrzehnte nach den ersten Erfolgen der Kelly Family rocken Patricia und Co. noch immer die großen Bühnen – einzig die Frisuren haben sich im Laufe der Zeit verändert.

