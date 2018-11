Trotz Beziehungs-Aus geben sie alles für ihre Familie! Jennifer Garner (46) und Ben Affleck (46) führten über zehn Jahre eine glückliche Ehe aus der drei gemeinsame Kids entstanden. 2015 gaben die ehemaligen Turteltauben ihre Trennung bekannt und sind seit wenigen Tagen auch endlich offiziell geschiedene Leute. Doch ihr Liebes-Aus soll nicht zum Leid ihres Nachwuchses werden: Deshalb rauft sich das Ex-Paar für seine Sprösslinge auch an Feiertagen zusammen – sie haben miteinander Halloween verbracht!

Zum Tag der Toten gingen Jen und Ben mit ihren Liebsten Violet (12), Seraphina (9) und Samuel (6) in Malibu auf Süßigkeitenjagd. Das Mama-Papa-Duo begleitete seine Heranwachsenden in normalen Straßenklamotten – die Kinder gaben aber kostümtechnisch Vollgas! Die zwölfjährige Violet wie auch ihr kleiner Bruder Samuel waren als Dinosaurier verkleidet. Schülerin Seraphina überzeugte in einem glitzernden Tüllrock. Bei der Affleck-Garner-Family war durchwegs gute Laune angesagt, wie die Paparazzi-Aufnahmen zeigen: Besonders Jen und Ben lächelten sich versöhnlich an.

Die Hollywood-Schauspieler verzichten nach wie vor auf einen Rosenkrieg – und bleiben befreundet! Sogar nach dem Rauschmittel-Zusammenbruch des "Gone Girl"-Stars vor wenigen Wochen stand ihm seine Ex-Frau stets zur Seite und unterstützte ihn. Auch während seines Reha-Aufenthaltes besuchte die "Elektra"-Darstellerin mit ihren Knirpsen den 46-Jährigen.

MEGA Ben Affleck mit seinen Kids Samuel und Seraphina an Halloween 2018

MEGA Jennifer Garner mit ihrer Tochter Violet an Halloween

Splash News Seraphina, Samuel, Ben Affleck und Jennifer Garner

