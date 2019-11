Seit Kurzem ist es offiziell: Zwischen Simon Lorinser und Jenny Elvers (47) ist alles aus und vorbei. Die Liaison zwischen den beiden sei laut der Dancing on Ice-Kandidatin lediglich "eine Sommerliebe" gewesen – vor der hatte sie schwere Zeiten durchlebt: Vor sieben Jahren bekannte sich Jenny offen zu ihrer Alkoholsucht. Die TV-Moderatorin war in der Vergangenheit mehrfach in der Betty Ford Klinik, um einen Entzug zu machen und sich psychologisch betreuen zu lassen. Lange hat die gebürtige Lüneburgerin gegen ihre Dämonen gekämpft, um wieder gesund zu werden. Der Sport habe ihr dabei sehr geholfen – und ist heute ein wichtiger Teil im Leben der glücklichen Single-Dame.

Jenny erzählte gegenüber Bunte, dass sie ihre Abhängigkeit nach mehreren Therapien überwunden habe und trocken sei: "Der Alkohol hätte mich fast umgebracht“, gestand die Neu-Berlinerin. "Heute mache ich Leistungssport, trainiere Eiskunstlauf, jogge, mache Yoga", sagte die 47-Jährige. Und ihr Single-Status scheint ihr ebenfalls gut zu tun: "Ich war gern verheiratet und genoss es, in einer festen Beziehung zu sein. Aber nun, so ganz ohne Mann, fühle ich mich absolut frei. Ein herrliches Gefühl.“

Die Mutter von Paul Jolig begeht nach eigenen Angaben nur noch eine Sünde: Gummibärchen naschen. Die genießt sie derzeit fernab ihrer alten Heimat, denn die athletische Blondine lebt seit einigen Monaten mit ihrem Sohnemann in Berlin-Moabit in einer großzügigen Fabrik-Wohnung.

Christoph Hardt / Future Image Paul Jolig und Jenny Elvers in Köln im November 2019

Getty Images Jenny Elvers bei Fashion Week in Berlin 2017

Christoph Hardt / Future Image Jenny Elvers im November 2019

