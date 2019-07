Jenny Elvers (47) zieht es nach Berlin! Und das nicht nur anlässlich der zurzeit stattfindenden Fashion Week, bei der die Schauspielerin ein gern gesehener Gast ist. Doch warum möchte der TV-Star ausgerechnet jetzt von Lüneburg wieder in die deutsche Hauptstadt ziehen? Vor sieben Jahren besaß sie dort schon mal eine Zweitwohnung. Hat ihr neuer Partner Simon Lorinser etwas damit zu tun? Jetzt plauderte Jenny über ihre Umzugsgründe!

Derzeit befände sich die Powerfrau auf der Suche nach einer Wohnung in Berlin, wie sie der B.Z. in einem Interview verriet. "Berlin ist immer schon meine Herzensstadt gewesen! Hier leben ganz viele Freundinnen von mir. Und ich arbeite am meisten in Berlin. Es ist Zeit, wieder nach Berlin zu kommen", führt die TV-Beauty als Gründe für ihre Wohnungssuche an. Aber welche Rolle spielt ihr neuer Freund Simon bei der Entscheidung? "Hamburg und Berlin sind ja nicht weit voneinander entfernt", kommentierte Jenny.

Die Moderatorin hat bereits genaue Vorstellungen, in welchem Berliner Bezirk sich ihre neue Bleibe befinden sollte. "Ich würde gerne nach Charlottenburg ziehen. Ich bin schon ein alter Wessi, habe immer im West-Teil Berlins gewohnt", offenbarte Jenny. Egal sei ihr hingegen, ob es sich dabei um einen Alt- oder Neubau handeln würde.

Getty Images Jenny Elvers im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Getty Images Claudia Obert, Jenny Elvers, Tina Ruland und Ulrike Frank im Juni 2019 bei der Berliner Fashion Week

Getty Images Jenny Elvers im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

