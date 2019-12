Auf diese Fanmail hätte Claudia Norberg sicherlich gerne verzichtet! Mit Michael Wendler (47) war sie beinahe 30 Jahre zusammen und neun davon sogar verheiratet, bis sie im Oktober vergangenen Jahres dann ihre Trennung bekannt gaben. Während ihrer Beziehung fungierte die 49-Jährige ebenfalls als Michaels Managerin – dazu gehörte auch täglich all seine Mails zu beantworten. Was sie dort jedoch manchmal zu sehen bekam, war wahrscheinlich nicht für ihre Augen bestimmt!

In einem Interview mit Bild gab sie zu, dass sie als Frau eines Promis ein dickes Fell bekommen musste. "Einfach war das nicht immer, aber ich hatte mich damit arrangiert, dass die Frauen Michael auf Konzerten anhimmelten und ihm Nacktbilder per Mail schickten", so die 49-Jährige. Claudia erklärte aber auch, dass man als Partner eines Stars damit klarkommen müsse und keinen Zweifel an der Treue oder Aufrichtigkeit haben dürfe. "Sonst machst du dich verrückt."

Dass ihr Mann kurz nach der Trennung mit Laura Müller (19) zusammenkam, die 30 Jahre jünger ist, als sie selbst, hat ihr jedoch ziemlich zugesetzt. "Es war keine einfache Zeit für mich", offenbarte die Blondine im Gespräch. Zusätzlich hätte ihr aber auch ganz besonders die ständige Medienpräsenz der beiden zu schaffen gemacht.

ActionPress Michael Wendler und Claudia Norberg, Palma

Getty Images Claudia Norberg mit Ex Michael Wendler, August 2014

Frederic Kern / Future Image / ActionPress, Instagram Claudia Norberg, Michael Wendler und Laura Müller Collage, November 2019

