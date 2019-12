Pete Davidson (26) wird immer verschlossener! Im vergangenen Jahr ging der Komiker noch sehr offen mit seinem Liebesleben um. Regelmäßig zeigte er sich mit seiner Kurzzeitverlobten Ariana Grande (26) am Turteln. Nach der Trennung von der Sängerin scheint sich das aber geändert zu haben. Über seine weiteren Liaisons hüllt er sich seitdem eher in Stillschweigen und möchte keine Einzelheiten preisgeben. So handhabt der US-Amerikaner es jetzt wohl auch mit seinen Witzen: Pete verlangt von seinem Publikum absolute Geheimhaltung.

Auf Facebook teilte ein Fan des Comedians nun einen Screenshot von einer Verschwiegenheitsvereinbarung, die er vor dem Besuch eines Auftrittes in San Francisco unterschreiben sollte. "In diesem Vertrag wird der Unterschreibende dazu aufgehört, keine Interviews, Meinungen oder Bewertungen über die Show abzugeben. Egal ob auf Blogs, Twitter, Facebook, Instagram oder irgendeinem anderen sozialen Netzwerk", berichtete die Person in ihrem Posting. Zudem dürften Zuschauer ihre Telefone und Kameras nicht mit in den Vorführraum nehmen.

Doch die Richtlinien des 26-Jährigen sollen noch extremer sein: Er darf mitgeschnittenes Material konfiszieren oder sogar Smartphones zerstören. Für Verletzungen dieser Vereinbarung hat er angeblich ein Strafgeld von einer Million Dollar (ca. 910.000 Euro) angesetzt. Dem bisherigen Bewunderer wurde das alles zu viel: "Tritt nicht vor Leuten auf, wenn du nicht willst, dass sie eine Meinung darüber haben", richtete er Pete via Social Media aus. Sehr wahrscheinlich verzichtete der Karteninhaber auf die Veranstaltung.

Elder Ordonez / SplashNews.com Pete Davidson vor Kaia Gerbers Apartment

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de