Da ist aber jemand in die Höhe geschossen! Vergangenen Sommer verkündete Christina Milian (38) stolz, dass sie ein Kind erwartet – für die Sängerin ist es die zweite Schwangerschaft. Sie ist bereits Mutter einer Tochter, die aus einer früheren Beziehung mit dem Musikproduzenten The-Dream (42) stammt. Bevor Violet demnächst zur großen Schwester wird, genießen sie und ihre Mama aktuell ihre Zweisamkeit offenbar noch mal in vollen Zügen. Auf entsprechenden Fotos fällt dabei auf, dass die Neunjährige einen ganz schönen Sprung gemacht hat.

Zusammen wurden Christina und Violet jetzt von Paparazzi in Los Angeles gesichtet. Besonders auffallend: Mit ihren neun Jahren überragt die Schülerin fast ihre berühmte Mama – allerdings misst Christina auch nur knapp 1,57 Meter. Die beiden Ladys sind jedoch nicht nur fast gleich groß, sie teilen offenbar auch eine Vorliebe für lässige Klamotten: Während Christina ihren Babybauch in einen schwarzen Jogger hüllt, ist Violet in einem rosafarbenen Hoodie und farblich dazu passenden Boots unterwegs.

Violet kann es übrigens jetzt schon kaum erwarten, ihren Bruder bald persönlich kennenzulernen. Vor wenigen Tagen teilte Christina einen Schnappschuss auf Instagram, auf dem das Mädchen liebevoll den Arm um den Bauch der 38-Jährigen gelegt hat. "Ich fühle mich geliebt und bin besonders dankbar für die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart", kommentierte die Schwangere das süße Foto.

Backgrid / ActionPress Christina Milian und Tochter Violet in Los Angeles

Anzeige

Backgrid / ActionPress Christina Milian und Tochter Violet in Los Angeles

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian und Tochter Violet, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de