Klingt nach dem perfekten Gentleman-Auftritt! Im vergangenen Jahr hatte der Streaming-Gigant Netflix verkündet, dass er keinen Geringeren als Henry Cavill (36) für eine neue Serie gewinnen konnte: Der Batman-Star wird zum Hexer in dem kommenden Action-Mehrteiler "The Witcher". Start des neuen Formats ist der 20. Dezember, doch in den USA stand schon am Dienstag die Premierenfeier für den heiß ersehnten Mehrteiler an. Und dabei ließ der Brite mit seinem eleganten Auftritt garantiert so manches Herz schmelzen!

Am vergangenen Dienstag entschied sich der "Batman"-Darsteller, mit seinem Outfit auf schlichte Eleganz zu setzen. Der gebürtige Brite trug zur Premiere in Hollywood einen engen, dunkelgrauen Rollkragenpullover, der seinen muskulösen Oberkörper betonte – kombiniert mit einer gleichfarbigen Anzughose. Seine dunkelbraunen Lackschuhe rundeten das Styling elegant ab. Die Haare hatte Henry nach hinten frisiert und setzte dadurch sein markantes Gesicht perfekt in Szene: Mit seinem charmanten Lächeln und seinen herausstechenden, blau-grauen Augen zog er nicht nur die Blicke seiner weiblichen Kolleginnen auf sich.

In "The Witcher" wird der Beau in der Rolle des Magiers Geralt von Riva als Monsterjäger tätig – und dabei für reichlich Action und Spannung sorgen. Die Geschichte der Serie basiert ursprünglich auf einer polnischen Roman-Serie des Autors Andrzej Sapkowski. In der Gaming-Industrie ist das gleichnamige Videospiel bereits ein voller Erfolg.

Candid Henry Cavill bei der Premiere von "The Witcher"

