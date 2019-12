Andrea Berg (53) lässt ihren Gefühlen auf der Bühne freien Lauf! Wie am Samstagabend, als wieder Stars und Sternchen in Berlin zusammenkamen, um die große Spendengala von "Ein Herz für Kinder" zu unterstützen. Auch der Schlagerstar tummelte sich unter den vielen Gästen und ließ die Zuschauer dann an einem überaus emotionalen Auftritt teilhaben: Im Anschluss an ihre Performance kullerten der Sängerin vor laufender Kamera die Tränen über die Wangen!

Andrea sang an diesem Abend ein Lied, das sie für ihre 21-jährige Tochter Lena geschrieben hatte. In den Zeilen steckt die Geschichte einer Mutter, die ihr erwachsenes Kind in die große Welt entlässt. Dabei wurde sie von der elfjährigen Paula am Klavier begleitet. Nach der Performance übermannten die 53-Jährige im Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner (54) ihre Gefühle: "Paula sieht so aus wie Lena mit elf. Jetzt ist sie 21. Wir sind so dankbar, dass sie gesund ist und jetzt müssen wir loslassen", erklärte die Künstlerin gerührt.

Lena-Maria Ferber ist Andrea Bergs einziges Kind und aus der Beziehung mit ihrem damaligen Lebensgefährten Kai. Wie außerordentlich viel ihr ihre 21-jährige Tochter bedeutet, hatte die Interpretin von 'Seelenbeben' bereits im vergangenen Jahr auf ihrem Social-Media-Account mit einem knuffigen Geburtstagsgruß deutlich gemacht: "Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Happy Birthday, mein kleines Mädchen."

Getty Images Andrea Berg mit der elfjährigen Paula

Anzeige

Getty Images Andrea Berg mit Paula und Johannes B. Kerner

Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg mit ihrer Tochter Lena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de