Selbst ein Royal-Status ist keine Garantie für die totale Wunscherfüllung – die kleine Prinzessin Charlotte (4) weiß das nur zu gut! Die Kinder von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) wachsen zwar im Luxus auf: Beispielsweise bekam Prinz George (6) zu seinem dritten Geburtstag satte Geschenke in einem geschätzten Wert von mindestens 2.300 Euro! Somit könnte man eigentlich annehmen, dass es den königlichen Sprösslingen an nichts fehle – doch da gibt es diese eine Sache, die sich die Mini-Prinzessin so sehr zu Weihnachten wünscht: Charlotte hätte gerne ein Pony!

Ein Insider verriet nun gegenüber Closer Weekly: "Charlotte kommt ganz nach der Queen: Sie ist regelrecht besessen von Pferden. Also hat sie sich zu Weihnachten ein Pony gewünscht." Doch dass sie wirklich eins bekommt, ist offenbar eher unwahrscheinlich. William soll glauben, dass seine Tochter noch zu jung für so ein großes Tier sei. Stattdessen könnten für die Vierjährige eher ein Spielzeug-Reitzentrum und eine Karaoke-Maschine unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Ob Charlotte und ihre Geschwister auch in diesem Jahr wieder einen Tag auf ihre Geschenke warten müssen? Obwohl bei den britischen Royals die Bescherung üblicherweise an Heiligabend stattfindet, hatte Kate 2018 für die Festtage offenbar andere Pläne gehabt: Ihre Kids hatten die Päckchen erst am Morgen des 25. Dezembers geöffnet – so wie es in England üblicherweise der Fall ist! So scheint der Royal-Status den beiden Kleinen also auch hierbei keinen Vorteil zu verschaffen.

ActionPress Prinzessin Charlotte und Prinz George

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte im August 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de