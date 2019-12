Das Ehe-Aus von Willi (44) und Jasmin Herren (40) sorgte am Montagabend für große Aufregung! In einem emotionalen Statement verkündeten die Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, dass sie zukünftig getrennte Wege gehen wollen. Nur etwas mehr ein Jahr waren der frühere Lindenstraße-Schauspieler und die ehemalige Nacktsängerin miteinander verheiratet – und diese gemeinsame Zeit war voller Höhen und Tiefen: Von Gewaltübergriffen über Drogenentzug bis hin zu einem unerfüllten Babywunsch war alles dabei!

Im August 2018 überraschten der Kölner und die Blondine die Fans mit ihrer heimlichen Hochzeit. Kurz zuvor hatten sie sich zum ersten Mal getrennt und waren dann schließlich vor den Standesbeamten getreten – ganz ohne Trauzeugen und großen Klimbim. Doch ihr Glück sollte nicht lange währen: Im Dezember wurde ihre Ehe von üblen Schlagzeilen überschüttet! Bei einer Party von Schlager-Kollegin Melanie Müller (31) kam es zwischen Willi und Jasmin offenbar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Augenzeugen zufolge schlug der alkoholisierte Schlagersänger seiner Frau sogar die Lippe blutig! Die "Tausend in einer Nacht"-Interpretin dementierte diese Gerüchte jedoch und nahm ihren Mann in Schutz.

Das Prügel-Drama blieb nicht ohne Folgen: Wenige Tage nach dem Eklat begab sich Willi in einen Entzug und beichtete später, er sei jahrelang süchtig nach Valium gewesen. Er habe bis zu 150 Tabletten im Monat geschluckt – seine Beziehung zu Jasmin habe darunter stark gelitten. Die zahlreichen Tiefschläge schienen die Herrens schließlich aber hinter sich lassen zu wollen: Mit Beginn des neuen Jahres reifte in ihnen der Gedanke, eine Familie zu gründen! In mehreren Interviews erklärte das Paar, sich Nachwuchs zu wünschen. Im "Sommerhaus der Stars" setzten sie ihre Pläne auf der Außentoilette sogar in die Tat um. Klappen wollte es mit der Schwangerschaft aber nicht – Willi und Jasmin trennten sich nun ohne gemeinsame Kinder.

TVNOW Jasmin und Willi Herren bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Chris Emil Janßen/ActionPress Willi Herren bei Dreharbeiten auf Mallorca

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de