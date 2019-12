Nächstes Jahr ist anscheinend Großes geplant! Eigentlich wollte sich Justin Bieber (25) im Laufe dieses Jahres immer mal wieder eine musikalische Auszeit nehmen. Doch trotz seiner mentalen Zusammenbrüche aufgrund der intensiven Arbeit und seiner Drogenexzesse, wurde auch 2019 für ihn zu einem erfolgreichen Jahr. Zusammen mit Ed Sheeran (28) landete er erst im Mai mit "I Don't Care" erneut einen absoluten Welthit. Und für nächstes Jahr kündigte der 25-Jährige jetzt offenbar noch eine bombastischere Überraschung an!

Auf allen Social-Media-Kanälen postete Justin in den letzten Tagen ein schwarzes Bild mit einer weißen Zahl: 2020. Weder auf Twitter noch auf Instagram kommentierte er diese Beiträge. Seine Fans sind sich spätestens jetzt und auch aufgrund früherer Hinweise sicher: Ihr Idol wird nach über vier Jahren endlich sein neues Album rausbringen. "Das ist das Beste, was mir je passiert ist", kommentierte eine aufgeregte Userin sein Foto auf Insta. Aktuelle Paparazzi-Bilder untermauern diese Gerüchte ebenfalls, denn auf denen ist der "Sorry"-Interpret sichtlich erschöpft aus einem Tonstudio kommend zu sehen.

Auch seine Ex Selena Gomez (27) wird 2020 ihr von den Fans langersehntes drittes Album publizieren. Ob Justins Veröffentlichungstermin absichtlich in denselben Zeitraum gelegt wurde oder es doch reiner Zufall ist, steht in den Sternen. Im Gegensatz zu ihrem Verflossenen machte Selena aber kein Geheimnis aus ihrem neuen Album, sondern teilte ihre Planung direkt mit den Followern im Netz.

ActionPress Justin Bieber, Dezember 2019

ActionPress Justin Bieber, Dezember 2019

ActionPress Selena Gomez, September 2019

