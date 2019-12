Angelina Heger (27) kommt es nicht auf die Größe an! Am vergangenen Sonntag machte es die Influencerin mit ihrem Liebsten Sebastian Pannek (33) öffentlich: Das Paar erwartet ein gemeinsames Kind. Auf dem dazugehörigen Enthüllungsfoto war ihre gewachsene Körpermitte zwar nicht mehr zu übersehen, das sei jedoch nicht immer so. Wie die 27-Jährige jetzt verriet, schrumpft und wächst ihr Babybauch – je nach Tagesform!

"Ich habe gelesen, dass einige über meinen Bauch sprechen, weil der mal groß aussieht und mal klein und genau das hab ich jeden Tag. Es ist mal so und mal so", erklärte Angelina, die sich gerade mit dem einstigen Bachelor im Dubai-Urlaub befindet, in ihrer Instagram-Story. Der sich verändernde Umfang sei ihr aber völlig egal: "Hauptsache das Baby macht sich so viel Platz, wie es nur braucht. Und wenn ich mit einer Riesentonne rumlaufe!" Am Ende sei schließlich nur das Wohl ihres Kindes entscheidend.

Ein Bäuchlein zeigte sich bei Angelina erst am Ende des dritten Monats, dann allerdings sehr plötzlich innerhalb weniger Tage. Die Schwangerbauch-Größe hänge zudem auch davon ab, wie viel sie gegessen habe. Und ihre Gelüste sind recht ungewöhnlich, wie sie auf Social Media verriet: "Ich habe schon seit fünf Tagen Lust auf Nachos mit Käsesoße!"

