Carolina Noeding und Daniel Peukmann ließen vergangene Woche die Beziehungs-Bombe platzen. Die Schauspieler schlüpfen in der Serie Köln 50667 in die Rolle des Liebespaares Jule und Marc Reuter. Doch die beiden spielen nicht nur in der Daily-Soap ein Pärchen, sondern sind bereits seit September auch wirklich zusammen. Jetzt verriet Daniel, wie ihre Kollegen am Set von der schönen Nachricht erfahren haben.

"Die ersten, die es erfahren haben, waren irgendwie meine Familie und die engsten Freunde und weil wir uns dann auch nicht verstecken wollten, haben es die Leute am Set erfahren", erklärte der Laiendarsteller im Interview mit RTL2. Von den News erzählten die beiden als Erstes ihrer Serien-WG, weil es diejenigen seien, mit denen die beiden auch privat am meisten Kontakt haben – dazu gehören Kerem Aydin alias Freddy und Christoph Oberheide alias Jan.

Dass Caro und Daniel mehr für einander empfinden, stellten sie während einer schlimmen Zeit fest. Der Schauspieler trauerte um seinen verstorbenen Vater, als sie dann auch noch vom Tod ihres Serienkollegen Ingo Kantorek (✝44) und dessen Frau Suzana erfuhren. "Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. In der Zeit war sie für mich da, hat mich irgendwie gestärkt", erinnerte sich Daniel im Gespräch.

RTL2, "Köln 50667" Der Cast von "Köln 50667"

Anzeige

RTL2, "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Danny Liedtke, Christoph Oberheide, Mandy-Kay Bart, Carolina Noeding und Dani

Anzeige

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Daniel Peukmann und Carolina Noeding

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de