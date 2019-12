Seit knapp drei Wochen sind Chris Brown (30) und Ammika Harris Eltern von einem Söhnchen. Die Geburt des kleinen Aeko Catori bestätigte der Sänger vor ein paar Tagen mit einem süßen Instagram-Bild, auf dem er die Füße seines Neugeborenen hält. Die Fans überschlugen sich vor Freude! Nun sorgt aber auch die frischgebackene Mama im Netz für Jubel – so kurz nach der Geburt trumpft Ammika mit ihrem Mega-After-Baby-Body auf!

Am Freitag teilte die Mittzwanzigerin auf ihrem Instagram-Profil ein Bild, auf dem sie sich in beeindruckender Topform zeigt. Ammika setzt ihre langen Beine in einer hautengen, schwarzen Leggings in Szene und kombiniert dazu einen bauchfreien, engen Rollkragenpullover, der ihre Taille betont. Ihre Figur lässt nicht vermuten, dass sie gerade erst vor wenigen Wochen ein Kind geboren hat.

Ihre Instagram-Follower sind von dem aktuellen Anblick des Models mehr als begeistert: "Herzlichen Glückwunsch. Schade, dass mein Körper nach der Geburt nicht so aussah", schrieb eine Userin. Eine andere kommentierte: "Wow, du siehst bezaubernd aus! Welches Baby?" und konnte scheinbar nicht fassen, dass die Brünette erst vor Kurzem ein Kind zur Welt gebracht haben soll.

Instagram / ammikaaa Ammika Harris

Anzeige

Getty Images Chris Brown

Anzeige

Instagram / ammikaaa Ammika Harris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de