Adam Sandler (53) spaziert seiner möglichen Oscar-Nominierung ganz gelassen entgegen! Zum ersten Mal hat der Komiker große Chancen, für den begehrten Goldjungen nominiert zu werden. Doch während die meisten Hollywood-Stars schon Wochen vor der großen Preisverleihung Anfang Februar mit den Vorbereitungen beginnen und sich nervös auf ihre Dankesrede vorbereiten, scheint den 53-Jährigen noch kein Wässerchen zu trüben: Paparazzi lichteten Adam gleich mehrfach in extrem legerem Outfit in Los Angeles ab!

Für Adam scheint es in seiner Freizeit aktuell nichts Bequemeres zu geben, als eine rote Basketball-Hose und ein lockeres XXL-T-Shirt dazu. Gleich zweimal erwischten Fotografen ihn diese Woche im Stadtteil Brentwood der US-amerikanischen Metropole. Zum lockeren Sandler-Look gehören offenbar auch täglich wechselnde Basketball-Sneaker: Erst trug der "Big Daddy"-Star ein schnittiges schwarzes Modell und nur einen Tag später ein blaues Paar. Ob er wohl auch auf dem roten Teppich der Oscars als Vielleicht-Nominierter auf seine Sportschuhe nicht verzichten kann?

Adam rechnet fest damit, 2020 für seine Rolle in dem Netflix-Film "Uncut Gems" nicht nur nominiert, sondern sogar ausgezeichnet zu werden. In dem Streifen, der sich um einen verschuldeten Diamantenhändler dreht, spielt er einen Profi-Basketballer, der der Hauptperson aus der Patsche helfen soll. In der The Howard Stern Show ließ er amüsiert verlauten, was passieren werde, wenn er den Goldjungen nicht im Februar in den Händen hält: "Wenn ich ihn nicht bekomme, werde ich verdammt nochmal zurückkommen und absichtlich einen so schlechten Film drehen, um es euch allen heimzuzahlen!" Erst im Januar soll bekannt werden, welche Stars und Filme wirklich nominiert sind.

Backgrid / ActionPress Adam Sandler mit seiner Frau Jackie in Brentwood

X17online.com / ActionPress Adam Sandler in Brentwood im Dezember 2019

SIPA PRESS / ActionPress Adam Sandler auf einer Filmpremiere in New York

