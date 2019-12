Plant Cathy Hummels (31) etwa schon Nachwuchs Nummer zwei? 2007 lernte die Moderatorin ihren heutigen Mann, den Fußballprofi Mats Hummels (31), kennen und lieben. Seit Januar 2018 sind die beiden stolze Eltern eines Sohnes. Im Netz gewährt die Beauty regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Ludwig (1). Mit ihrem neuen Beitrag sorgt die Dirndl-Designerin jetzt für eine Überraschung: Sie wünscht sich eine Tochter!

Im rosa Ballerina-Outfit samt Röckchen und Krone auf dem Kopf posiert Cathy auf ihrem neuen Instagram-Schnappschuss vor einer Spiegelwand. "Ich will unbedingt noch ein Mädchen haben", schreibt sie zu den Aufnahmen aus dem Tanzraum. "Damit wir gemeinsam ein Tutu und eine Krone tragen können", erklärt die Hobby-Ballerina ihren Kinderwunsch.

Auch mit Sohnemann Ludwig an ihrer Seite genießt die 31-Jährige ihr Mama-Dasein in vollen Zügen. Regelmäßig pendeln die gebürtige Bayerin und ihr Kicker-Kind zwischen ihrer Heimat München und Papa Mats' aktueller Spielstätte in Dortmund.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Oktober 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de