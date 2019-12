Karina Mroß entzückte mit ihrer Fashionwahl! Die Südwestrundfunk-Controllerin ist seit einigen Monaten die neue Frau an der Seite von Thomas Gottschalk (69). Nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Thea im März hatte er in der Blondine eine neue Liebe gefunden. Ihren ersten Red-Carpet-Auftritt hatte das Paar bereits im Mai hinter sich gebracht. Nun begeisterten sie erneut bei einem Schritt vor die Kameras – und dabei fiel vor allem Karinas Wahnsinnsoutfit auf!

Am vergangenen Sonntag fand in Baden-Baden die Gala Sportler des Jahres statt – das Event ließen sich auch der einstige Wetten, dass..?-Moderator und seine Partnerin nicht entgehen. Karina sorgte mit ihrem Kleid auch eindeutig für einen Wow-Auftritt: In der bodenlangen Robe mit Pailletten-Details machte sie eine Topfigur! Ihr Dekolleté und ihren Rücken setzte sie in dem schulterfreien Schnitt perfekt in Szene. Der 69-Jährige hatte sich für ein Samt-Jackett und eine blau-grün-karierte Stoffhose entschieden.

Thomas hatte in einem Bild-Interview im Sommer verraten, wie sich das Pärchen kennengelernt hatte: "Beim Geburtstag eines befreundeten Produzenten hatte ich eigentlich vorgehabt, ein paar TV-Kollegen aus alten Zeiten wiederzusehen, aber wurde davon durch eine Frau abgelenkt", hatte das TV-Gesicht ausgeplaudert.

Niedermüller,Thomas Karina Mroß und Thomas Gottschalk im Dezember 2019

Niedermüller,Thomas Thomas Gottschalk und Karina Mroß im Dezember 2019

Action Press / Mandoga Media Thomas Gottschalk und Karina Mroß im Mai 2019 im Europa-Park in Rust

