Schock-Nachricht von Stephanie Melchers! Die Blondine hat dieses Jahr an der ersten Staffel der neuen RTL-Datingshow Paradise Hotel teilgenommen. Obwohl sie in dem Format lange durchgehalten hatte, fand die Single-Dame ihr Liebesglück dort nicht. Seitdem ist es etwas ruhig um die TV-Kandidatin geworden. Wie sie nun gegenüber Promiflash verriet, hatte die Blondine kürzlich ein schlimmes Erlebnis – Stephie war in einen größeren Autounfall verwickelt.

"Eine Freundin hat mich abgeholt und wir waren zu dritt auf dem Weg zur Weihnachtsfeier. Wir fuhren auf der Straße und plötzlich nahm uns ein Auto die Vorfahrt und kam rückwärts aus der Straße gefahren", schilderte die Hauswirtschafterin den Vorfall im Gespräch mit Promiflash. Das Auto sei ein Totalschaden, dafür gehe es Stephie aber den Umständen entsprechend gut. "Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung, Prellungen am ganzen Körper, Rücken- und Nackenschmerzen", verriet sie weiter. Auch ihren Freundinnen sei nichts Schlimmeres passiert.

Zum Glück ist der Unfall für die Insassen also glimpflich verlaufen. Bei den TVNow-Fans aber ist Stephie gemeinsam mit den anderen "Paradise Hotel"-Teilnehmern anscheinend sehr gut angekommen. Die vielen Flirts, Challenges und Liebesgeschichten der Kandidaten haben sogar so überzeugt, dass das Kuppelformat um eine zweite Staffel verlängert wurde. Habt ihr Stephies Karriere nach der Sendung weiter verfolgt? Stimmt in unserer Umfrage am Ende des Artikels ab!

Instagram / melchersstephie Stephanie Melchers

