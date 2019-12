Die Royals versammeln sich für die Festtage! Auch bei der britischen Königsfamilie wird die Adventszeit schon ausreichend gefeiert. Am vergangenen Sonntag hatte Queen Elizabeth II. (93) bereits zu ihrer alljährlichen, vorweihnachtlichen Feier in den Buckingham Palace eingeladen. Doch damit hören die Termine vor Heiligabend noch nicht auf: Für ein Mittagessen trudelten nun wieder alle bei dem Oberhaupt der Adelsfamilie ein!

Am Mittwoch gab es bei der 93-Jährigen ein gemeinsames Mittagessen. Paparazzi-Aufnahmen hielten fest, wie die royalen Mitglieder beim Palast ankamen: Der kleine Prinz George (6) saß neben seinem Papa William (37) im Auto, während Mama Kate (37) mit Töchterchen Charlotte (4) ankam. Doch die vier waren nicht die einzigen Gäste: Auch Prinzessin Anne (69) fuhr in einem Wagen vor, genauso wie die Schwiegertochter der Queen, Herzogin Camilla (72), und Prinzessin Beatrice (31).

Doch wie bei dem Treffen am vergangenen Sonntag fehlen wieder drei: Prinz Harry (35), Herzogin Meghan (38) und ihr kleiner Archie Harrison hatten das Essen sausen lassen. Seit Ende November nimmt sich das Paar eine Auszeit und befindet sich dem Vernehmen nach mit ihrem Sohn in den USA. Der Palast bestätigte auch bereits, dass sie die gesamten Festtage in Meghans Heimat verbringen werden.

Doug Peters/Empics Prinz George im Dezember 2019

James Whatling Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte im Dezember 2019

James Whatling Prinzessin Charlotte im Dezember 2019

James Whatling Prinzessin Anne im Dezember 2019

James Whatling Prinzessin Beatrice im Dezember 2019

James Whatling Herzogin Camilla im Dezember 2019



