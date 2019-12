Es geht ums Ganze! Queen of Drags feiert heute das große Finale der ersten Staffel. In nur wenigen Stunden entscheidet sich, wer die erste Gewinnerin der bisher einmaligen Show in Deutschland wird. Dass der Konkurrenzkampf so kurz vor dem Sieg besonders groß ist, dürfte klar sein. Was die Situation einmal mehr anheizt: Für die letzte Folge kehren alle bisher ausgeschiedenen Queens zurück und müssen in die Final-Choreos der Top Drei integriert werden. Da ist Ärger vorprogrammiert!

Vor allem Katy Bähm (26) und Candy Crash freuen sich auf ihre großen Auftritte. Die drei Finalistinnen Aria Addams (22), Yonce Banks und Vava Vilde (30) wollen allerdings nicht allzu viel von der Aufmerksamkeit teilen. Immer wieder geraten die Mädels in Wortgefechten aneinander. "Ihr bekommt alle euren kurzen Moment und fertig. Ich würde am liebsten einfach in mein Bett gehen gerade", ärgert sich Aria im Interview.

"Kaum sind wir im Studio, geht es weiter, es wird nicht besser, was tun wir hier eigentlich?", zeigt sich Vava von der chaotischen Situation runtergezogen. Am Ende nimmt dann allerdings Yonce das Zepter in die Hand, teilt den Queens ihre Posten zu und bringt die Harmonie in der Villa zurück.

