Jennifer Lopez (50) hat aktuell wohl einen absoluten Lieblings-Look: Das Multitalent gilt seit Jahren als absolutes Stil-Vorbild für Fans auf der ganzen Welt – ob in schicken Abendkleidern oder einem lässigen Streetstyle, J.Lo verlässt nie ungestylt das Haus. Doch in letzter Zeit hat es ihr besonders die Farbe Weiß angetan – was sie jetzt wieder unter Beweis stellte: J.Lo rockte ein weißes Sport-Outfit mit buntem Batik-Muster!

Paparazzi erwischten die 50-Jährige am Donnerstag auf dem Weg ins Fitnessstudio in Miami, Florida. Dem Regenwetter trotzte die Sängerin mit einem ziemlich grellen Sport-Outfit. Zu einer weißen Leggings kombinierte die Zwillingsmama einen weißen Oversize-Pulli mit farbenfrohem Print. Doch dieses fröhliche Outfit konnte die Stimmung der Golden Globe-Nominierten nicht heben – Jennifer schaut auf den Aufnahmen ziemlich skeptisch, ob das wohl an dem Wetter lag oder doch eher an ihrem bevorstehenden Work-out?

Erst Anfang Dezember zeigte die Verlobte von Alex Rodriguez (44) aber, wie classy sie sich durch den Regen kämpfen kann. Zu einer Sondervorführung ihres Films "Hustlers" in New York erschien sie in einem eleganten Anzug mit schwarzem Mantel.

Robert O'Neil / SplashNews.com Jennifer Lopez in Miami 2019

Robert O'Neil / SplashNews.com Jennifer Lopez, Schauspielerin

Backgrid Jennifer Lopez auf dem Weg zu einem Event

