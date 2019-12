Bella Thorne (22) hat zu sich selbst gefunden. Die vergangenen Jahre waren für die Schauspielerin besonders nervenaufreibend. Schwierige Beziehungen zu Ex-Partnern oder Familienmitgliedern nahmen sie psychisch sehr mit, Drogen taten ihrer Gesundheit nicht gut. Auch die eigene sexuelle Orientierung hat Bella beschäftigt und sie hat diese erst vor wenigen Monaten publik gemacht. All die belastenden Momente lässt die 22-Jährige aber nun hinter sich: Sie scheint mit sich und ihrem Leben einfach zufrieden zu sein!

"Ich bin endlich im Reinen mit mir, ich fühle mich sehr wohl damit, wo ich im Leben gerade stehe, obwohl es so scheint, als ob ich immer nach etwas mehr suche, aber das halte ich für eine gute Sache. Aber genau an diesem Punkt in meinem Leben habe ich das Gefühl, damit aufhören zu können", offenbart die Beauty ihre Gedanken auf Instagram. Die Schauspielerin scheint in ihrem Leben und auch in ihrer Beziehung endlich angekommen zu sein. Die "Midnight Sun"-Darstellerin datet seit April den italienischen Sänger Benjamin Mascolo (26). Aktuell verbringen die Turteltauben einige Sonnentage in der Dominikanischen Republik.

Der "Sale"-Interpret lässt seiner Partnerin auch den Freiraum, sich sexuell voll auszuleben. Bis vor Kurzem zeigte sich Bella nämlich nicht nur im Kuschelmodus mit dem 26-Jährigen – sie traf parallel noch eine Frau. Mit Alex Martini präsentierte sie sich im Netz innig und vertraut beim Knutschen. Momentan sollen die beiden aber wieder getrennte Wege gehen.

Getty Images Bella Thorne, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Benjamin Mascolo und Bella Thorne bei der "Joker"-Premiere im August 2019 in Italien

Anzeige

Instagram / goformartini Bella Thorne und Alex Martini, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de