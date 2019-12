Arme Bibi Claßen (26) – die YouTuberin hat ein beunruhigendes Schwangerschafts-Update rausgegeben! Noch im November klang alles ganz bezaubernd: Die Web-Beauty und ihr Ehemann Julian (26) erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs! Nach Sohnemann Lio (1) freuen sie sich nun auf ein Töchterchen. Bibi ist bereits im siebten Monat und erfreut ihre Fans mit putzigen Babybauch-Schnappschüssen. Doch nun läuft nicht mehr alles so rund bei der 26-Jährigen: Sie offenbarte nun, dass sie mit schmerzhaften Komplikationen zu kämpfen hat!

In ihrem neuen YouTube-Video verrät Bibi ehrlich, welche Schwangerschaftshürden ihr aktuell Kopfzerbrechen bereiten. So leidet die Blondine täglich an schlimmen Schmerzen: "Unter anderem wurde diagnostiziert, dass ich einen Leistenbruch habe. Ich habe sehr dolle Schmerzen und darf mich eigentlich nicht viel bewegen und nichts heben", offenbart die junge Mama. Woher genau der Bruch kommt, weiß die Unternehmerin jedoch nicht. Weitaus mehr Sorgen macht sich die Bilou-Geschäftsfrau allerdings aufgrund einer weiteren Ansage ihrer Frauenärztin...

"Und zwar war mein Gebärmutterhals verkürzt. Für alle, die das nicht kennen, der Gebärmutterhals verkürzt sich irgendwann und dann öffnet sich der Muttermund und dann kommt das Baby. Das darf eigentlich erst kurz vor der Geburt passieren, weil es eben sonst eine Frühgeburt geben kann", erklärt sie. Deswegen muss sich Bibi aktuell auch besonders schonen – sonst könnte es passieren, dass die Influencerin die verbleibenden Wochen bis zur Geburt dauerhaft im Krankenhaus verbringen muss. Im Alltag mit Baby Lio kann Bibi zum Glück auf die Unterstützung von Julian zählen!

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen in der 22. Schwangerschaftswoche mit ihrem zweiten Baby

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Söhnchen Lio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de