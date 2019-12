Lisa Müller ist mehr als nur eine Spielerfrau! Die Partnerin von Fußballweltmeister Thomas (30) ist selbst ambitionierte Sportlerin. Mit ihrem Pferd Stand By Me gewann sie in diesem Jahr die German Masters und gehört zum deutschen Perspektivkader. Allerdings wird die Leiterin eines Gestüts immer wieder auf ihr Dasein als Ehefrau eines Profikickers reduziert. Darüber sprach Lisa nun ganz offen in einem Interview.

Im Gespräch mit Bild offenbarte die 30-Jährige, was sie an diesem Rollenbild so sehr stört. "Allein, dass die Frage nach der 'Spielerfrau' immer wieder auftaucht, zeigt ja, wie schwer es ist, aus diesen Klischees rauszukommen. Ich bin in der deutschen Nationalmannschaft des Dressurreitens und werde trotzdem ständig auf meinen Mann angesprochen", meinte sie. Jedoch akzeptiere sie ihr Schicksal mittlerweile. Auch die Vorwürfe, dass sie nur wegen Thomas' Geld erfolgreich sei, gehen ihr gegen den Strich: "Ich bin dankbar, dass Thomas das so unterstützt. Aber im Pferdesport gibt es kaum einen Reiter, der keine finanzielle Unterstützung hat."

Allerdings ließ sich die Brünette dann doch noch einige Worte über ihre Ehe mit dem FC Bayern München-Spieler entlocken. Zwar seien die mittlerweile zehn Jahre harte Arbeit gewesen, doch habe es auch Vorteile, mit einem Bundesligaprofi verheiratet zu sein. "Wir sind an den Wochenenden meist auf Wettkämpfen, haben deshalb ähnliche Zeitpläne und verbringen deshalb eher mehr Zeit miteinander als Leute, die nicht so synchron laufen", fügte Lisa hinzu. Außerdem tauschen sie sich viel über ihre Jobs aus und geben sich Tipps, wie man mit Druck im Leistungssport umgeht.

Joerg Koch/Getty Images Lisa Müller bei einem Reitturnier

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller, Turnierreiterin

