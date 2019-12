Sie lassen die Achtziger wieder aufleben! Seit Ende Oktober gehen Pretty Little Liars-Star Shay Mitchell (32) und ihr Partner Matte Babel (39) nicht mehr nur zu zweit durchs Leben: Die Schauspielerin und der "Entertainment Tonight"-Moderator wurden Eltern einer Tochter – Wonneproppen Atlas komplettiert die Beziehung der langjährigen Turteltauben. Nur wenige Wochen nach ihrer Geburt feierten die drei auch gleich ihr erstes Weihnachtsfest als Familie, und zwar inklusive lustiger Karte!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Shay das Resultat des festlichen Shootings. Für das Foto mit ihrem Freund und ihrem Sprössling hatte sich die 32-Jährige sogar ein Motto überlegt: Auf dem Schnappschuss versprühen sie und Matte in ihren gemusterten Rollkragenpullis und zusätzlichen Protzketten um den Hals, getönten XXL-Brillen und toupierten Haaren regelrechte Retro-Vibes. Dagegen sah der Nachwuchs der Blitzlichtbekanntheiten, die übrigens selbst Jahrgang 1980 und 1987 sind, in seinem roten Strampler und mit Haarband schon fast zu modern aus.

"Fröhliche Feiertage von den Babels (und Shay)", heißt es in dem sarkastisch angehauchten Weihnachtsgruß – immerhin sind die Brünette und der Vater ihres Kindes noch nicht verheiratet! Diese Selbstironie in Kombination mit dem Anblick der feschen Throwback-Mode löste bei ihren Fans Unmengen an virtuellem Gelächter aus!

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und Matte Babels Tochter Atlas

Instagram / shaymitchell Shay, Matte, Atlas und ihre Freunde am ersten Weihnachtstag

Instagram / shaymitchell Shay MItchells Tochter Atlas

