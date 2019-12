Heute Abend wurde es bei 5 gegen Jauch für einen kurzen Moment richtig heiß! Gastgeber Oliver Pocher (41) performte mit Sänger Marc Terenzi (41) und der Stripper-Gruppe SixxPaxx. Dass er Talent im rhythmischen Entkleiden besitzt, bewies der Comedian bereits mit seiner Auszieh-Einlage beim Junggesellenabschied seiner heutigen Ehefrau Amira M. Aly. In der Quiz-Show gab er seinen entblößten Hüftschwung nun für ein Millionenpublikum zum Besten – doch wie kam das bei den Zuschauern an?

Zum *NSYNC-Kracher "Bye Bye Bye", gesungen von Marc Terenzi, präsentierte der ehemalige Let's Dance-Kandidat seine heißen Moves. Was das Outfit anging, konnte Oli definitiv mit seinen durchtrainierten Kollegen mithalten: Der 41-Jährige zwängte sich in eine rot-blaue enge Glitzershorts und trug eine dazu passende Fliege. Doch konnte er damit beim kritischen Publikum landen? "Das sind so Momente, bei denen ich mir selbst die Hände vor die Augen halte", urteilte ein User kritisch auf Twitter. Ein anderer verstand nicht ganz den Sinn hinter der knapp bekleideten Aufführung: "Was hatte das Ganze jetzt mit einer Quizshow zutun?"

Einige hatten allerdings keine Augen für Oli – sie waren zu sehr vom Gesang des ehemaligen Natural-Mitglieds abgelenkt. Laut der Meinung einiger Zuschauer ließ der nämlich gewaltig zu wünschen übrig: "Ton aus", war nur einer der Reaktionen auf seine Interpretation von "Bye Bye Bye". Was sagt ihr zu Olivers Strip-Einlage? Stimmt ab.

TVNOW Oliver Pocher und Günther Jauch bei "5 gegen Jauch"

TVNOW Oliver Pocher zusammen mit den SixxPaxx und Marc Terenzi bei "5 gegen Jauch"

Getty Images Oliver Pocher bei der Berlin Fashion Week 2019

