Irina Shayk (33) kann auch im Street-Look begeistern! Die Beauty weiß ganz genau, wie sie zum Blickfang wird: Ihre heißen Kurven setzt sie entweder in eleganten Abendkleidern auf dem roten Teppich oder knappen Dessous auf ihrem Social-Media-Kanal in Szene. Doch die Ex von Bradley Cooper (44) kann auch anders: In einem stylishen Outfit genoss Irina nun einen ausgiebigen Spaziergang in New York!

Viele hätten die 33-Jährige in ihrem Aufzug wohl gar nicht erkannt: Sie trug eine schwarze Puff-Jacke mit grauer Jogginghose; unter der schwarzen Kappe und der dunklen Sonnenbrille ist die Laufstegschönheit gut versteckt. Ganz entspannt schob sie ihre Tochter Lea in einem Kinderwagen über den Bürgersteig und machte mit ihr einen Abstecher zum Spielplatz. Die Zweijährige trug eine teure, rote Mütze der Designermarke Burberry und Schuhe von Balenciaga.

Schon im Sommer wurde die Mama bei einem spaßigen Ausflug zum Spielgerüst abgelichtet. Zusammen war das Model sogar mit seiner Kleinen die Rutsche heruntergerutscht. Obwohl damals kurz zuvor die Trennung von Bradley bekannt geworden war, hatte Irina an dem sonnigen Tag über beide Ohren gestrahlt.

Splash News Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea in New York 2019

Splash News Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea in New York 2019

FZS / MEGA Irina Shayk strahlt

