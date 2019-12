Das Jahr neigt sich dem Ende zu und diese Hollywood-Mega-Stars genießen noch den Winterurlaub! Arnold Schwarzenegger (72) und Clint Eastwood (89), die schon seit vielen Jahren nicht nur Schauspielkollegen, sondern auch gute Freunde sind, nehmen sich momentan eine gemeinsame Auszeit in den Bergen. Action-Star Arnold läßt seine Community über die sozialen Netzwerke teilhaben und veröffentlicht kurzerhand ein Bild von sich und seinem legendären Western-Kumpel!

Am vergangenen Montag postete der Terminator-Darsteller auf seinem Instagram-Account den Schnappschuss von sich und seinem Hollywood-Kollegen Clint. "Nennt mir ein ikonischeres Duo. Ich warte", schrieb Arnold zu dem Foto, das sie auf der Skipiste zeigt. In warme Skianzüge eingepackt und mit Skibrille und Skiern ausgestattet, geben die beiden ihren Fans einen Einblick in ihre gemeinsamen Ferien. Wo genau sich die sportlichen Superstars derzeit von ihrem stressigen Alltag erholen, ist allerdings nicht bekannt.

Für das Kult-Bild ernteten die berühmten Freunde zahlreiche positiven Kommentare. Schauspielkollege Jim Belushi brachte seine Meinung mit nur einem Wort auf den Punkt: "Ikonisch". Viel Bewunderung bekam Hollywood-Legende Clint: "Eastwood ist fast 90 Jahre und läuft Ski. Ich käme nicht mal einen Baby-Hügel runter" oder "Läuft Clint wirklich Ski in seinem Alter? Respekt!"

Doug Peters /Empics / ActionPress Arnold Schwarzenegger beim "Terminator: Dark Fate"-Photocall

Getty Images Clint Eastwood in Atlanta

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Premiere von "Terminator: Dark Fate"

