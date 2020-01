Im vergangenen September begann für Nachtschwestern-Star Sila Sahin (34) ein neues Kapitel: Nachdem ihr Mann und Fußballspieler Samuel Radlinger (27) im Juli einen neuen Job im britischen Leeds angetreten hatte, zog auch die TV-Darstellerin schließlich mitsamt Kids hinterher. Ein wichtiges Familienmitglied hatte bis vor Kurzem aber noch gefehlt: ihre Hündin Cici. Die Mischlingsdame ins Vereinigte Königreich zu schaffen, erwies sich nämlich als mächtig kompliziert!

Wie Sila nun gegenüber Bild berichtete, hätten die britischen Einreisebestimmungen für einen Hund ihr das Leben schwer gemacht: Cici musste nicht nur gechipt sein und einen Pass oder einen offiziellen Arztbrief haben, sondern auch gegen Tollwut geimpft sein und eine Wurmkur hinter sich haben. Ansonsten hätten der Hundedame bei der Ankunft per Flieger entweder ein Einreiseverbot oder vier Monate in Quarantäne gedroht. Die rund 26-stündige Autofahrt wäre ihr dafür zu anstrengend gewesen – also musste die Zweifachmama Cici bei der ersten Reise nach England bei ihrer Mutter in Deutschland zurücklassen.

Erst Ende Dezember bot sich die nächste Möglichkeit, den Vierbeiner nach England zu holen, nachdem Sila für einige Dreharbeiten in die Heimat geflogen war. Einen Flug mit Hund nach Manchester hatte jedoch keine Airline angeboten, also flogen sie getrennt: Während Cici am 19. Dezember per Tierfracht inklusive Umstieg in Frankfurt transportiert wurde, flog die Hundemama drei Tage später nach Hause. Nun haben sie sich endlich wieder.

