Sophia Vegas (32) kann es einfach nicht lassen. In den vergangenen Jahren legte sich die Ex-Frau von Rotlicht-Legende Bert Wollersheim (68) immer wieder für ihre Schönheit unters Messer. Ihr bislang prägnantester Eingriff: Eine Rippenentfernung zwecks schmalerer Taille. Doch dabei kann und möchte es die Wahl-Amerikanerin nicht belassen. Nach der Geburt ihrer Tochter Amanda unterzieht sich Sophia nun erneut schmerzhafter Operationen – ob da jemals ein Ende in Sicht ist?

Gegenüber RTL beschreibt die Blondine ihr Vorhaben so: "Mami-Makover würde ich jetzt einfach so sagen, weil durch die Schwangerschaft schon ein paar Sachen verrutscht sind." Ein strafferer Bauch und schmalere Schenkel sollen her – noch dazu ein wenig Botox ins Gesicht. "Es sieht einfach nicht schön aus", beschwert sich Sophia über ihre Körpermitte.

Bei diesen Eingriffen möchte es die Mutter einer Tochter nun allerdings belassen. "Ich bin ja schon dabei, damit aufzuhören. Das sind jetzt nur die letzten Verbesserungen von dem, was der Arzt in Amerika versaut hat. Danach bin ich fertig", erklärt sie. Von ihrer Rippenentfernung hatte Sophia Narben auf ihrem gesamten Rücken zurückbehalten, die sie inzwischen korrigieren ließ. Für die Zukunft ist der ehemaligen Dschungelcamperin aber nur eines wichtig: eine gute Mama zu sein.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Tochter Amanda, Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda Jaqueline

