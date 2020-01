Wird Elena Miras (27) nach Love Island und Das Sommerhaus der Stars auch das diesjährige Dschungelcamp gewinnen? Prominente Unterstützung erhält die schöne Schweizerin mit den spanischen Wurzeln schon mal! Als sie vergangenen Sommer gemeinsam mit ihrem Partner und Baby-Daddy Mike Heiter die TV-Finka in Portugal bezog, freundete sie sich mit Ex-Der Bachelor-Kandidatin Yeliz Koc (26) und deren damaligen Freund Johannes Haller (31) an. Während Elenas Zeit in Australiens Busch-WG steht Yeliz ihr bei.

Auf Instagram postete Elenas Ex-Mitbewohnerin einen Schnappschuss, auf dem die beiden mit Bikini und Kussmund am Strand posieren. "Oh mein Gott! In einer Woche geht es los. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg im Dschungel und dass du alles überstehen wirst", schrieb sie zum Pic. "Ich stehe immer hinter dir, mein Schatz", lauten ihre Worte weiter.

Elena, die am Wochenende mit Mike und ihren Luxusartikeln im Gepäck, aber ohne Baby Aylen nach Down Under fliegt, freut sich über diesen Support tierisch. "Danke, Schatz. Es gibt keine schönere Unterstützung als so was und ich weiß genau, es kommt von Herzen", kommentierte sie unter dem Beitrag ihrer BFF.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamp-Kandidatin 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

