Hurra oder Herzschmerz? Lange hatte die Fans auf ein Liebes-Happy-End für Demi Lovato (27) gehofft: Zwar liegt die Beziehung zwischen der Sängerin und Wilmer Valderrama (39) schon eine Weile zurück – doch in Demis schlimmster Zeit, nach ihrer Drogen-Überdosis, war der Schauspieler stets für sie da. Die Reunion-Wünsche können die Supporter nun aber endgültig begraben: Denn Wilmer hielt an Neujahr um die Hand einer anderen, Freundin Amanda Pacheco, an. Doch wie geht eigentlich Demi selbst mit den Riesen-Liebes-News um ihren Ex-Freund um?

Könnten diese Schlagzeilen der Brünetten doch noch einen kleinen Stich versetzt haben? Ein Insider plauderte nun gegenüber E! News über ihre aktuelle Gefühlslage und versicherte: "Sie ist glücklich, wenn Wilmer glücklich ist. Sie hat ihm immer das Beste für sein Leben gewünscht und ist nun froh, dass er Liebe gefunden hat." Nach wie vor würde die beiden eine enge Freundschaft verbinden und Wilmer hätte auf ewig einen Platz in Demis Herzen.

Von verletzten Gefühlen seitens der 27-Jährigen ist dabei keine Spur! Romantische Empfindungen seien bei dem Duo längst Geschichte: "Sie hat auch erkannt, dass er nicht ihr Lebenspartner sein wird – und sie weiß das schon eine ganze Weile", erklärte die Quelle weiter. "Sie ist darüber hinweg und hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Sie wünscht ihm dennoch nur das Beste!"

Instagram / wilmervalderrama Amanda Pacheco und Wilmer Valderrama

Getty Images Demi Lovato im November 2019

Getty Images Wilmer Valderrama im Juli 2019

