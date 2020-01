Feilt Khloe Kardashian (35) an einer neuen Karriere als Bäckerin? Nachdem der Keeping up with the Kardashians-Star mit fiesem Body-Shaming zu kämpfen hatte und immer wieder von Hatern als zu dick beschimpft wurde, hat die 35-Jährige nicht nur 20 Kilo abgenommen, sondern auch ihre Freude am Backen entdeckt. Im Netz zeigt Khloe nun regelmäßig, was sie in der Küche gezaubert hat!

In einem Video auf Instagram verkündet die jüngere Schwester von Kim Kardashian (39) lachend: "Ich präsentiere euch jetzt meine Brotback-Fähigkeiten." Währenddessen hält sie ein perfekt geformtes Zimt-Rosinenbrot in die Kamera. "Das ist ab jetzt das, was ich am Freitagabend immer mache", plaudert Khloe aus. Sie sei stolz, gelernt zu haben, ihr eigenes Brot herzustellen und sich mehr mit Nahrungsmitteln und deren Inhaltsstoffen zu beschäftigen.

Die Mama der kleinen True (1) backt aber nicht nur für sich selbst – mit ihren Kreationen beglückt sie auch die anderen Kardashian-Jenner-Familienmitglieder. Manchmal kommen auch Zuckerbrezeln auf den Tisch.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, August 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney und Kim Kardashian und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de