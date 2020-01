Tausende Menschen werden sich von Jan Fedder (64) verabschieden können! Der Schauspieler ist kurz vor Jahresende an Krebs verstorben. Zuvor hatte er jahrelang gegen die Krankheit gekämpft. Am kommenden Dienstag, den 14. Januar, soll die Trauerfeier für den "Großstadtrevier"-Star im Hamburger Michel stattfinden und live im Fernsehen übertragen werden. Jetzt gibt es weitere Details zu Jans Trauerfeier – die so ablaufen wird, wie er es sich gewünscht hatte.

Wie Bild berichtet, habe Jan darum gebeten, dass seine Beerdigung im Michel stattfindet, die Kirche in der er auch getauft wurde und geheiratet hat. Etwa 2000 geladene Trauergäste werden in der Kirche von dem TV-Star Abschied nehmen. Für alle Fans, die ihm ebenfalls die letzte Ehre erweisen wollen, wird der Gottesdienst auf einer Leinwand vor dem Kirchplatz übertragen. Während der Trauerfeier werden unter anderem NDR-Intendant Lutz Marmor und ARD-Programmchef Volker Herres in Reden an den Darsteller erinnern.

Außerdem hatte Jan sich vor seinem Tod noch einen Trauerkonvoi durch St. Pauli gewünscht. Polizisten werden seinen Sarg zum Leichenwagen tragen. Darin fährt Jan dann ein allerletztes Mal durch seinen heiß geliebten Kiez.

