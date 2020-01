Ist Kate Beckinsale (46) etwa wieder in Flirt-Laune? Im vergangenen Januar hatten zwischen der Schauspielerin und Comedian Pete Davidson (26) auf einer Golden Globes-Aftershow-Party ordentlich die Funken gesprüht. Danach waren die beiden für fast vier Monate ein Paar. In diesem Jahr scheint die Leinwand-Beauty auf der gleichen Veranstaltung erneut ein Auge auf jemanden geworfen zu haben: Kate wurde zusammen mit dem Rapper Machine Gun Kelly (29) gesehen – der ein guter Freund ihres Ex Pete ist.

Wie Paparazzifotos zeigen, verließen die 46-Jährige und der Musiker gemeinsam eine Party im Hotel Chateau Marmont in Hollywood. Die beiden wirkten dabei sehr vertraut und fuhren sogar im selben Auto nach Hause. Öffentlich geäußert haben sich die vermeintlichen Turteltauben zu diesen Bildern bisher noch nicht. Allerdings startete so vor genau einem Jahr auch Kates Beziehung zu Pete – der auch für Machine Gun Kelly kein Unbekannter ist.

Tatsächlich sind Kates Ex und ihr neuer Begleiter schon lange befreundet und auch Kollegen. So hat Pete zum Beispiel in Machine Gun Kellys Musikvideo zum Song "Loco" mitgespielt. Außerdem arbeiteten sie zusammen an dem Film "The Dirt".

Backgrid / ActionPress Kate Beckinsale und Machine Gun Kelly vor dem Chateau Marmont in Hollywood

Getty Images Pete Davidson bei der Fashion Show von Alexander Wang

Getty Images Machine Gun Kelly bei der InStyle Golden Globe After Party

