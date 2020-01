Süße Glückwünsche von Bella Hadid (23)! Das international erfolgreiche Model hat eine besondere Bindung zu ihrer Mutter, Yolanda Hadid Foster. Wenn die beiden Berühmtheiten nicht gerade um die Welt reisen, verbringen sie jede freie Minute miteinander. Am 11. Januar feierte Yolanda ihren 56. Geburtstag. Dafür ließ sich ihre jüngste Tochter etwas ganz Besonderes einfallen: Bella gratulierte ihrer Mami mit süßen Throwback-Fotos auf Social Media!

Auf Instagram teilte das 23-jährige Topmodel gleich mehrere Fotos, auf denen sie zusammen mit dem Geburtstagskind zu sehen ist. Darunter waren nicht nur aktuelle Schnappschüsse zusammen mit Schwester Gigi (24), sondern auch süße Pics aus ihrer Kindheit. Dazu schrieb sie ein paar rührende Worte: "Alles Gute an meine Mutter, die ein Engel ist. Ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich mich fühle, deine Tochter zu sein. Danke für alles, was du bist! Du machst mich jeden Tag so stolz, meine beste Freundin!"

Auch die ältere Tochter, Supermodel Gigi ließ es sich nicht nehmen, ihrer Mutter öffentlich zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. "Ich fühle mich geehrt und glücklich, von einer Frau wie dir zu lernen. Du überraschst und inspirierst mich jedes Jahr aufs Neue mit allem, was du kannst", schwärmte sie über die 56-Jährige. Außerdem schloss sie ihre kleine Schwester mit in dem Post ein und ließ wissen: "Wir lieben dich über alle Worte hinaus!" Zum Dank kommentierte Yolanda beide Beiträge mit einer kurzen, aber herzlichen Liebesbekundung.

Instagram / bellahadid Yolanda Hadid mit ihrer Tochter Bella

Instagram / bellahadid Yolanda Hadid mit ihren Töchtern Bella und Gigi

Instagram / bellahadid Yolanda Hadid mit Tochter Gigi

