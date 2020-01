Sarah Knappik (33) findet Elena Miras' (27) Verhalten nicht in Ordnung! Im Dschungelcamp liegen derzeit die Nerven blank: Wegen der recht mageren Sterne-Ausbeute, die Elena und Busch-Kollegin Danni Büchner (41) in den vergangenen Tagen zurück ins Lager brachten, macht den Urwald-Bewohnern der Hunger mächtig zu schaffen. Kein Wunder also, dass es am Lagerfeuer schon zu der ein oder anderen Auseinandersetzung gekommen ist. Vor allem der Diss des Love Island-Stars gegen Wendler-Ex Claudia Norberg (49) sorgte für Schlagzeilen. Im Gespräch mit Promiflash stellt deren gute Freundin Sarah klar: Elena habe kein Recht, die Blondine so anzufeinden.

Promiflash traf Ex-Dschungel-Star Sarah Knappik in der VIP Beauty & Fashion Lounge im Rahmen der Berlin Fashion Week. "Diese Elena sollte zuerst einmal ihr eigenes Leben regeln und sich um ihre eigenen Probleme kümmern", machte sie gegenüber Promiflash klar. Dass Elena sich erlaube, irgendwelche Anschuldigungen in den Raum zu werfen und sich in die Beziehungsgeschichten anderer einzumischen, sei einfach nur unverschämt. "Das geht die gar nichts an!", ärgert sie Sarah weiter.

Schon kurz nach ihrem Einzug in den australischen Urwald war die 27-jährige Elena ihre Lager-Kollegin Claudia, die Ex-Frau des Wendlers, hart angegangen. Sie behauptete selbstbewußt, nicht Laura Müller (19), die neue Freundin des Schlagerstars sei für die Trennung des Paares verantwortlich. "Der Grund war etwas völlig anderes. Da ist etwas passiert und deswegen habt ihr euch getrennt. Laura hat mir ja ihre Situation geschildert und da war ich einfach nur baff!", verteidigte sie ihre Das Sommerhaus der Stars-Freundin.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW Elena Miras und Daniela Büchner, Dschungelcamp Tag 6

Anzeige

Promiflash Sarah Knappik bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de