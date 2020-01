Das Kapitel zwischen Shanina Shaik (28) und DJ Ruckus ist nun endgültig beendet! Im April 2018 gaben sich das Model und der Musikkünstler auf den Bahamas das Jawort. Doch die Liebe der beiden hielt nicht lange an: Nur ein Jahr später gab das Paar seine überraschende Trennung bekannt. Nach rund sechs Monaten folgte jetzt der nächste Schritt: Die ehemals Verliebten sind nun offiziell geschieden!

Am vergangenen Mittwoch soll ein Richter dem Ende der Ehe zugestimmt haben. Wie TMZ berichtete, sind Shanina und Gregory, wie der Plattenaufleger mit bürgerlichem Namen heißt, ab dem 23. Januar geschiedene Eheleute. Bei der damaligen Einreichung der Papiere gab die Victoria's Secret-Beauty unüberbrückbare Differenzen als Grund der Trennung an. Und auch ihr Noch-Ehemann bestätigte via Instagram, dass sie "nicht so glücklich miteinander waren, wie es auf Bildern und in Interviews schien".

Einen Rosenkrieg wird es zwischen dem ehemaligen Couple offenbar nicht geben: "Sie gehen mit viel gegenseitigem Respekt und Liebe aufeinander zu", verriet ein Insider gegenüber E! News. Inzwischen soll die australische Beauty sogar wieder frisch vergeben sein – wer der Glückliche ist, behielt sie allerdings für sich!

Getty Images Shanina Shaik im Februar 2016

Getty Images DJ Ruckus und Shanina Shaik im Juni 2018

Getty Images Shanina Shaik im Mai 2014

