Vollmundig kündigte es Elena Miras (27) im Dschungelcamp schon an: Sie kenne ein bisher unbekanntes und ebenso pikantes Detail über die Trennung von Claudia Norberg (49) und Michael Wendler (47), bei dem ihr die Kinnlade runtergefallen sei. Klar, dass das Publikum gespannt ist, was das wohl sein könnte – die ehemalige Love Island-Kandidatin schweigt bisher aber eisern. Wohl auch, um fürs Finale weiterhin interessant zu bleiben. Promiflash hat jetzt bei der Dschungelkönigin von 2014, Melanie Müller (31), nachgehakt. Die Blondine ist überzeugt: Die sogenannte Wendler-Bombe werde Elena im australischen Busch gar nichts nützen!

Es wird bereits gemunkelt, dass die 27-Jährige von einer Affäre wissen könnte, die Claudia während ihrer Ehe mit dem Schlagerstar gehabt haben soll. Melli überraschen diese angeblichen Enthüllungen allerdings gar nicht, sie steht im Promiflash-Interview der Beschuldigten bei: "Ich finde, Claudia ist eine sehr intelligente Frau. Alles andere will ich gar nicht wissen, was bei denen in der Ehe passiert ist oder was schief gelaufen ist. Das ist so uninteressant."

Das goldene Ticket für das Finale der Freiluft-WG in Down Under habe Elena mit der Story überhaupt nicht, wenn es nach Melanie geht: "Ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass Elena sich da so einmischt. Ich würde da ganz, ganz anders reagieren als Claudia." Besonders viel Respekt erntet die Wahl-Amerikanerin von der Ballermann-Sängerin für ihre Reaktion auf die neue Liebe ihres Verflossenen. "Wenn mein Mann mich sitzenlassen würde wegen einer anderen, dann hätte die Neue nicht mehr viel Spaß an meinem Mann", stellt Melli klar.

