Wölbt sich da etwa schon ein Babybauch? Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) schweben momentan auf Wolke sieben: Am Valentinstag vergangenen Jahres stellte der Schauspieler seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Momentan steckt das verliebte Pärchen also mitten in der Hochzeitsplanung. Auch wenn der Hochzeitstermin bislang noch nicht feststeht, sprach die "Teenage Dream"-Interpretin in einem Interview Ende 2019 bereits von Nachwuchs. Ob sie damals schon wusste, dass sie schwanger ist? Auf aktuellen Aufnahmen ist die Künstlerin nämlich mit einem Bäuchlein zu sehen!

Vor wenigen Tagen besuchte die 35-Jährige eine Freundin in Venedig. Mit im Schlepptau war wie immer ihr kleiner Hund Nugget. Was allerdings die Aufmerksamkeit der wartenden Paparazzi noch viel mehr auf sich zog, war eine deutliche Wölbung an Katys Bauch. Die Musikerin schien jedoch vor den Fotografen nichts verstecken zu wollen, denn sie trug an dem Tag einen kurzen, eng anliegenden Pulli und eine Jeansschlaghose, die ihre neuen Kurven gekonnt in Szene setzte.

Und auch ihre Fans schlagen auf Twitter bereits Alarm: "Ich habe gerade gehört, dass Katy wahrscheinlich schwanger ist? Ich drehe durch", schrieb eine Nutzerin begeistert im Netz. Eine andere Userin bringt die Gerüchteküche sogar noch weiter zum Brodeln: "Meine Freundin hat Katy Perry auf der Straße getroffen und meinte, dass sie wirklich schwanger aussehe!"

MEGA Katy Perry, Januar 2020

MEGA Katy Perry, Januar 2020

ActionPress Katy Perry, Januar 2020

