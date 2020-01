Bei diesem Liebespaar ist Vertrauen laut eigener Aussage das A und O! Seit Anfang 2019 gehen Matthias Schweighöfer (38) und Ruby O. Fee (23) gemeinsam durchs Leben. Ihre Beziehung halten die beiden weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt plaudert die Schauspielerin allerdings in bisschen aus dem Nähkästchen und gibt persönliche Details preis. Bei Matthias und Ruby spiele Treue eine ganz große Rolle!

Im Kino-Film "Lindenberg! Mach dein Ding" verkörpert die 23-Jährige eine verführerische Prostituierte – heiße Sex-Szenen inklusive! Wird ihr Freund deshalb etwa eifersüchtig? "Wir stehen zueinander und vertrauen uns vollkommen", verrät Ruby in einem Interview mit Bild. Sie lasse ihrem Partner Freiräume, Vertrauen sei für sie sehr wichtig in einer Beziehung.

Bei den zweien läuft es offenbar wie am Schnürchen, zusammenziehen wollen sie trotzdem noch nicht. "Wir sind so glücklich, wie das zurzeit funktioniert. Wir haben keinen Druck, es ist beides schön, ob wir zwei Wohnungen haben oder eine zusammen", sagte Ruby im vergangenen Jahr in einem Gespräch mit Bunte.

Getty Images Ruby O. Fee, Schauspielerin

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer in Berlin

Anzeige

Getty Images Ruby O. Fee im Dezember 2019

Anzeige

Wünscht ihr euch, dass die beiden öfter über ihre Beziehung aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, deren Privatleben interessiert mich total! Nein, kein Bedarf... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de