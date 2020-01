Was ist denn bei Cathy Hummels los (31)? Noch vor wenigen Tagen wuselte die Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels (31) fleißig auf der Berlin Fashion Week herum und eilte von einem Mode-Event zum nächsten. Auch Promiflash traf die Designerin dort an und erlebte sie in bester Laune und Gesundheit. Jetzt meldet sie sich jedoch mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans: Cathy hat sich offenbar eine heftige Krankheit eingefangen!

Auf Instagram veröffentlichte sie am Donnerstagmorgen ein beunruhigendes Selfie. Cathy sieht abgekämpft aus, in ihrem Arm steckt eine Venenkanüle. Anscheinend liegt sie im Krankenhaus! "Ich war noch nie so krank", betont sie in der Bildunterschrift. Was genau ihr fehlt, verrät die Mama des kleinen Ludwig (2) nicht. Sie habe allerdings an starker Übelkeit gelitten.

Inzwischen gehe es ihr "Gott sei Dank" schon wieder etwas besser. Dennoch zeigen sich ihre Follower besorgt um Cathy. In den Kommentaren finden sich bereits zahlreiche Genesungswünsche, darunter auch von Promis wie Ursula Karven (55), Hardy Krüger jr. (51) und Anna Wilken.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Januar 2020

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels, Januar 2020

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de